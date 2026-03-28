Qualifiche GP Austin pole position da record per Fabio Di Giannantonio in Moto Gp

Nelle qualifiche del GP di Austin, Fabio Di Giannantonio ha stabilito il nuovo record di pole position in MotoGP con un tempo di 2’00”136. La sessione si è conclusa con il pilota italiano al primo posto, davanti agli avversari. La posizione di partenza è la migliore ottenuta finora nella sua carriera in questa categoria.

Pole position sensazione di Fabio Di Giannantonio nelle qualifiche del GP di Austin, grazie a un super 2’00”136. Il pilota italiano del team VR46 Ducati conquista la seconda pole consecutiva dopo quella in Brasile la scorsa settimana. Secondo Marco Bezzecchi (sotto investigazione per un rallentamento ai danni di Marc Marquez), terzo Pedro Acosta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Qualifiche GP Austin, pole position da record per Fabio Di Giannantonio in Moto Gp Articoli correlati Leggi anche: Fabio Di Giannantonio conquista la pole al GP del Brasile, Bagnaia cade nel qualifiche MotoGP. Di Giannantonio in pole position (da record) nel Gran Premio degli Usa a Austin: Bezzecchi 2°, Bagnaia 4°Il pilota del team VR46 nuovamente in pole dopo quella della gara precedente in Brasile. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Qualifiche GP Austin pole position da... Temi più discussi: MotoGP, Qualifiche Brasile: pole position per Di Giannantonio davanti a Bezzecchi; MotoGP | Qualifiche GP Stati Uniti 2026: Di Giannantonio in pole a Austin; MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP Austin, risultati Practice: Marquez show, ma che Ogura! Tanta Italia in Q2. MotoGp, Di Giannantonio in pole nel Gp Americhe davanti Bezzecchi. La griglia di partenzaFabio Di Giannantonio in pole position nel Gran Premio delle Americhe di MotoGp. Oggi, sabato 28 marzo, il pilota della VR46 ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche di Austin, chiudendo in ... adnkronos.com Motogp, GP Usa: Di Giannantonio in pole ad AustinRoma, 28 mar. (askanews) - Sorpresa nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti: è Fabio Di Giannantonio a conquistare la pole position sul circuito ... sport.tiscali.it Fabio Di Giannantonio si prende la pole position nella gara di domani del Gran Premio di MotoGP a Austin. In qualifica il pilota della VR46 si piazza davanti a tutti con Bezzecchi che chiude in seconda posizione e Acosta il quale partirà dalla terza casella - facebook.com facebook MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “COTA pista fantastica, con Marquez battaglie dure ma pulite” - x.com