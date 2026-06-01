Due persone sono rimaste ferite in incidenti tra moto e bici, con un intervento di soccorso che ha visto due voli in elicottero in due ore. Il primo è avvenuto in Casentino, il secondo in Valtiberina. Nessuna informazione sulle condizioni dei feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e le autorità stanno indagando sulle cause degli incidenti.

Si è alzato in volo da Careggi due volte nell’arco di due ore in Casentino e Valtiberina. L’ elisoccorso Pegaso è intervenuto ieri mattina intorno alle 11 nel comune di Pratovecchio-Stia, lungo la provinciale della Calla, una delle strade preferite dai motociclisti, insieme alla "gemella" che corre lungo al Marecchiese. L’incidente ha coinvolto un motociclista di 54 anni: gli specialisti dell’emergenza lo hanno raggiunto a bordo di un’ambulanza della Croce Rosse cin infermiere a bordo, ma dopo aver verificato le condizioni del ferito ne hanno disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale fiorentino di Careggi. Lo stesso dove, due ore dopo è stato ricoverato un ciclista di 32 anni protagonista di un altro incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Moto e bici, due feriti. L’incubo degli incidenti

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