Moto investe bici in Circumvallazione due feriti ricoverati in codice rosso

Ieri sera lungo la Circumvallazione Esterna, in direzione Lago Patria, si è verificato un incidente tra una moto e una bicicletta nel Comune di Melito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Marano, che hanno soccorso due persone rimaste ferite. Entrambe sono state trasportate in ospedale con codice rosso. La dinamica dell’incidente e eventuali responsabilità sono ancora da chiarire.

Ieri sera i carabinieri della sezione radiomobile di Marano sono intervenuti lungo la Circumvallazione Esterna, in direzione Lago Patria, per un incidente stradale avvenuto nel Comune di Melito.Un 45enne pakistano in bici era stato investito da un 53enne in moto. Sulla dinamica sono in corso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Pauroso incidente tra due monopattini nell'isola pedonale: due feriti in codice rosso Scontro frontale sulla SS96: un codice rosso e due feriti graviUn impatto frontale tra due automobili ha causato tre feriti, di cui uno in condizioni critiche, intorno alle 13 di oggi sulla nuova SS96, nel tratto... Si parla di: Moto investe bici in Circumvallazione, due feriti ricoverati in codice rosso; Scontro auto-moto: centauro sfonda parabrezza, i soccorsi. Friuli,veicolo lo investe:muore in biciIncidente mortale in Friuli. Una persona è stata travolta e uccisa mentre in bicicletta stava transitando lungo il ponte della Delizia, che collega Casarsa (Pordenone) a Codroipo (Udine). Numerose ... rainews.it