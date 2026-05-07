Caos sulla Ss47 | due incidenti tra camion e moto feriti due giovani

Due incidenti lungo la strada statale 47 hanno coinvolto camion e moto, provocando il ferimento di due giovani. Secondo le prime ricostruzioni, il primo scontro è avvenuto tra un camion e l’auto di una donna di 28 anni. Dopo l’impatto, il motociclista ha perso il controllo ed è caduto autonomamente, senza essere coinvolto direttamente nel primo incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

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? Punti chiave Come è avvenuto l'impatto tra il camion e l'auto della ventottenne?. Perché il motociclista è precipitato autonomamente dopo il primo scontro?. Quali sono le condizioni cliniche attuali dei due giovani feriti?. Cosa emergerà dai controlli sulla sicurezza del manto stradale?.? In Breve 7 maggio, primo scontro tra auto di Baselga di Pinè e camion polacco.. Secondo incidente ore 13 vicino a San Cristoforo con caduta autonoma motociclista.. Feriti trasportati in ospedale a Trento tramite mezzi di soccorso e elisoccorso.. Autorità valutano controlli velocità e segnaletica sulla Ss47 dopo i due eventi.. Due incidenti sulla Ss47 della Valsugana hanno coinvolto una donna di 28 anni e un ventunenne giovedì 07 maggio, tra l’area di servizio Agip e la zona di San Cristoforo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos sulla Ss47: due incidenti tra camion e moto, feriti due giovani Notizie correlate Leggi anche: Frontale tra due camion: caos sulla Postumia e due feriti Violento scontro tra auto: due giovani feriti, caos traffico sulla ProvincialeEntrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza di Brescia.