Mostra Sant’Antonio di Padova a Mirano | arte devozione e storia

Da veneziatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 6 al 14 giugno 2026, il Centro Culturale Villa XXV Aprile di Mirano ospiterà la mostra “Sant’Antonio di Padova a Mirano”. L’esposizione presenterà opere d’arte, oggetti devozionali e testimonianze della tradizione popolare legata al Santo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Da sabato 6 a domenica 14 giugno 2026 il Centro Culturale Villa XXV Aprile di Mirano ospiterà la mostra “Sant’Antonio di Padova a Mirano”, un’esposizione dedicata alla figura del Santo attraverso opere d’arte, oggetti devozionali e testimonianze della tradizione popolare del territorio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Padova.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Arte e devozione: la figura di Maria protagonista a Sant’Antonio di RanversoDomenica 10 maggio 2026, in occasione della Festa della Mamma, si terrà un evento presso la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso a Buttigliera...

Castello Svevo di Bari, arte e devozione per San Nicola: in mostra le Bottiglie della MannaAl Castello Svevo di Bari si tiene una mostra dedicata alle Bottiglie della Manna, simbolo di devozione per San Nicola.

Temi più discussi: Mostra Sant’Antonio di Padova a Mirano dal 6 al 14 giugno 2026 al Centro Culturale Villa XXV Aprile; Al via il 29 maggio il Giugno Antoniano 2026, con la prima assoluta La preghiera che mi resta del duo Mirandola e Marchesini. E dal 3 giugno la mostra di presepi e diorami francescani; Il giugno antoniano 2026; I 40 anni dell'UNITRE.

sant antonio di mostra sant antonio diIl Bambinello di Sant’Antonio torna a casa: l’Arma restituisce alla comunità un simbolo di fede e identitàDeterminante l’operazione dei Carabinieri della Stazione di Genzano di Lucania che hanno recuperato la statua poco prima della spedizione all’estero ... latinaoggi.eu

sant antonio di mostra sant antonio diTestimoni di pace e carità. L’Ordine del Santo Sepolcro si svela in una mostra fotograficaNel Salento, dove la pietra leccese si intreccia con una secolare tradizione di fede, un evento di straordinario valore culturale e spirituale si appresta a raccontare una storia fatta di dedizione e ... portalecce.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web