Mostra Sant’Antonio di Padova a Mirano | arte devozione e storia

Dal 6 al 14 giugno 2026, il Centro Culturale Villa XXV Aprile di Mirano ospiterà la mostra “Sant’Antonio di Padova a Mirano”. L’esposizione presenterà opere d’arte, oggetti devozionali e testimonianze della tradizione popolare legata al Santo.

Da sabato 6 a domenica 14 giugno 2026 il Centro Culturale Villa XXV Aprile di Mirano ospiterà la mostra “Sant’Antonio di Padova a Mirano”, un’esposizione dedicata alla figura del Santo attraverso opere d’arte, oggetti devozionali e testimonianze della tradizione popolare del territorio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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