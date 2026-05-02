Arte e devozione | la figura di Maria protagonista a Sant’Antonio di Ranverso

Domenica 10 maggio 2026, in occasione della Festa della Mamma, si terrà un evento presso la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso a Buttigliera Alta. L’iniziativa è dedicata alla figura della Madonna e mira a offrire un momento di approfondimento culturale. Durante l’appuntamento, saranno presentate testimonianze e approfondimenti relativi all’arte e alla devozione legate alla figura mariana.

Domenica 10 maggio 2026, in occasione della Festa della Mamma, la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso a Buttigliera Alta propone un appuntamento culturale dedicato alla figura della Madonna. A partire dalle ore 15:00, una visita guidata tematica accompagnerà i visitatori alla scoperta dei.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Aspromonte rinato: Sant’Agata del Bianco si riscopre attraverso l’arte di Antonio Zappia. Un borgo tra storia e futuro.Sant’Agata del Bianco: Un Aspromonte Rinato, Grazie all’Arte di Antonio Zappia Sant’Agata del Bianco, piccolo borgo calabrese incastellato... Pala del '500 torna alla luce: sant'Antonio, Maria e Gesù proteggono Viterbo | FOTODopo sei mesi di restauro l'opera, con veduta cinquecentesca della città, torna visibile alla rocca Albornoz prima di essere collocata in modo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nicchie - Parrocchia di Santena; Domenica 10 maggio celebrazione per il 1° anniversario dell'elezione al Soglio Pontificio di Papa Leone XIV; Cinquanta opere in mostra per raccontare la Madonna, tra devozione e arte contemporanea; Cosa vedere a Castelsardo: Guida Completa Estate 2026. Mostra sulle immagini sacre: a Rende fino al 17 maggio, i titoli dedicati alla Vergine MariaNella parrocchia di Sant’Antonio a Rende un percorso espositivo tra arte sacra, cromolitografie e devozione popolare. Dal 30 aprile al 17 maggio un viaggio attraverso i molteplici titoli con cui la Ma ... quicosenza.it La festa di Sant'Antonio a Bari: tra devozione e tradizioneI festeggiamenti sono iniziati già dai primi giorni di giugno con una serie di eventi dedicati alle famiglie, ai bambini e agli anziani BARI - Una preghiera ai piedi della statua addobbata di fiori. lagazzettadelmezzogiorno.it La Chiesetta di Sant’Antonio di Padova: un piccolo tesoro di fede a Noha Nel cuore del paese si cela un luogo ricco di storia e spiritualità Un tempo dedicata a Sant’Antonio Abate, oggi è simbolo della devozione al Santo di Padova Consacrata nel 19 - facebook.com facebook