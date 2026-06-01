Mostra-Concorso di Pittura Angeli | pubblicato il bando per gli artisti le informazioni e i premi
È stato pubblicato il bando di iscrizione per la Mostra-Concorso di Pittura “Angeli”, organizzata dall’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno con il patrocinio della Fondazione Alfano I. La manifestazione invita gli artisti a partecipare, fornendo dettagli sui premi e le modalità di iscrizione. Le iscrizioni sono aperte e le informazioni sono disponibili pubblicamente.
L’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno, con il patrocinio della Fondazione Alfano I, è lieta di annunciare l’apertura delle iscrizioni per la Mostra-Concorso di Pittura “Angeli”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di elevare le coscienze attraverso l’Arte, riscoprendo la figura degli Angeli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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