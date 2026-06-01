Mostra-Concorso di Pittura Angeli | pubblicato il bando per gli artisti le informazioni e i premi

Notizia in breve

È stato pubblicato il bando di iscrizione per la Mostra-Concorso di Pittura “Angeli”, organizzata dall’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno con il patrocinio della Fondazione Alfano I. La manifestazione invita gli artisti a partecipare, fornendo dettagli sui premi e le modalità di iscrizione. Le iscrizioni sono aperte e le informazioni sono disponibili pubblicamente.