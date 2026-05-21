Premio Ciampi | pubblicato il bando di concorso per l’edizione 2026 La finale il 13 novembre a Livorno

È stato pubblicato il bando per la ventinovesima edizione del Premio Ciampi, con le iscrizioni che sono ora aperte. La finale della manifestazione si svolgerà il 13 novembre a Livorno. Il concorso è rivolto ai giovani artisti interessati a partecipare alla competizione musicale. Il bando può essere scaricato dal sito ufficiale dell’evento, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie per la partecipazione. La data della finale è stata fissata per metà novembre nella città toscana.

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