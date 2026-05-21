Premio Ciampi | pubblicato il bando di concorso per l’edizione 2026 La finale il 13 novembre a Livorno
È stato pubblicato il bando per la ventinovesima edizione del Premio Ciampi, con le iscrizioni che sono ora aperte. La finale della manifestazione si svolgerà il 13 novembre a Livorno. Il concorso è rivolto ai giovani artisti interessati a partecipare alla competizione musicale. Il bando può essere scaricato dal sito ufficiale dell’evento, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie per la partecipazione. La data della finale è stata fissata per metà novembre nella città toscana.
LIVORNO – Si aprono ufficialmente le iscrizioni per la ventinovesima edizione del Premio Ciampi. È infatti online il nuovo bando di concorso – scaricabile dal sito ufficiale www.premiociampi.it – aperto ad artisti singoli o in gruppo. I partecipanti dovranno presentare, entro il 31 luglio, due canzoni di cui siano autori; facoltativamente sarà possibile inviare anche una propria interpretazione di un brano di Piero Ciampi, che verrà valutata separatamente dalla Giuria. Durante la serata finale di questa edizione, prevista per il 13 novembre presso il Teatro Goldoni di Livorno, verranno consegnati i vari riconoscimenti che da molti anni a questa parte contraddistinguono la manifestazione dedicata al poeta e musicista scomparso prematuramente nel 1980. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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PREMIO CIAMPI 2026 - pubblicato il bando di concorso 2026 del Premio Ciampi Città di Livorno x.com
Sono aperte le iscrizioni al concorso musicale Premio Piero Ciampi città di Livorno. Con la pubblicazione del bando di concorso 2026 è stato annunciato l'avvio della ventinovesima edizione del Premio Ciampi. Link in bio per scaricare il bando di concorso dal facebook
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