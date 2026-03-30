Oh, ma che succede a Castiglioni? Tra sudiciume e casino, la sicurezza è sparita” Un’iniziativa dedicata agli studenti per riscoprire e rappresentare le bellezze artistiche della città attraverso creatività e talento Promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale in collaborazione con l’Accademia dell’Arte Croma, il concorso invita i ragazzi a rappresentare scorci, monumenti e bellezze aretine con tecniche libere. Ogni partecipante potrà presentare un’opera realizzata durante le attività scolastiche entro il 30 aprile. Le migliori 24 opere saranno premiate ed entreranno a far parte del patrimonio comunale. Tutti i lavori selezionati... 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - “Scopri i Tesori di Arezzo”: concorso di pittura per i giovani artisti

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“Scopri i Tesori di Arezzo”, il concorso per far emergere la vocazione artistica dei piccoli aretiniOgni concorrente potrà partecipare con una sola proposta che dovrà, di concerto con l’insegnante, realizzare durante le attività didattiche La...

Riapre il concorso per giovani artisti "Artefici del nostro tempo"“Artefici del nostro tempo” è il concorso proposto dal Comune di Venezia, in collaborazione con Fondazione Musei Civici, Fondazione Forte Marghera,...