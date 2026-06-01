Mostra Aqua @school al centro Commerciale Ipercity
L’esposizione “Aqua @school” si tiene presso il centro commerciale Ipercity, dopo il successo di AQUA Experience. Il progetto educativo ha coinvolto 32 classi di tutte le età, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado. La mostra prosegue le attività didattiche sul tema dell’acqua, con incontri e laboratori rivolti agli studenti.
Dopo il successo di partecipazione di AQUA Experience, il percorso dedicato all’acqua ospitato da Ipercity, l'evento è proseguito anche nelle scuole con AQUA @School, progetto educativo che ha coinvolto complessivamente 32 classi, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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