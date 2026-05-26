Mostra del disco al centro commerciale

Notizia in breve

Il 30 e 31 maggio, presso il centro commerciale, si svolge la Mostra del Disco organizzata dall’ESP Ravenna. L’evento è gratuito e aperto a tutti, con focus su musica, collezionismo e curiosità. La mostra si rivolge a un pubblico di ogni età, offrendo l’opportunità di vedere e scoprire vari dischi e memorabilia musicali. L’iniziativa si svolge in due giorni consecutivi.