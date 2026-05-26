Mostra del disco al centro commerciale
Il 30 e 31 maggio, presso il centro commerciale, si svolge la Mostra del Disco organizzata dall’ESP Ravenna. L’evento è gratuito e aperto a tutti, con focus su musica, collezionismo e curiosità. La mostra si rivolge a un pubblico di ogni età, offrendo l’opportunità di vedere e scoprire vari dischi e memorabilia musicali. L’iniziativa si svolge in due giorni consecutivi.
Il 30 e 31 maggio l’ESP Ravenna ospita la Mostra del Disco, un appuntamento a ingresso gratuito dedicato agli amanti della musica, ai collezionisti e ai curiosi di ogni età. Per l’occasione arriveranno espositori da tutta Italia con vinili, CD e rarità di ogni genere musicale, dal rock al jazz. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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