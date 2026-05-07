Alla Camera inaugurata l’esposizione 1946 | nasce la Repubblica

A Roma si è aperta alla Camera dei deputati una mostra intitolata “1946: nasce la Repubblica” per celebrare l’anniversario della nascita della Repubblica italiana. L’esposizione presenta documenti, fotografie e oggetti storici relativi all’anno in cui si è svolto il referendum istituzionale e si è avviato il passaggio dalla monarchia alla repubblica. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definire.