Alla Camera inaugurata l’esposizione 1946 | nasce la Repubblica
A Roma si è aperta alla Camera dei deputati una mostra intitolata “1946: nasce la Repubblica” per celebrare l’anniversario della nascita della Repubblica italiana. L’esposizione presenta documenti, fotografie e oggetti storici relativi all’anno in cui si è svolto il referendum istituzionale e si è avviato il passaggio dalla monarchia alla repubblica. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definire.
Roma celebra la nascita della Repubblica con una mostra alla Camera dei deputati. Il titolo è “1946: nasce la Repubblica. L’Assemblea Costituente a Montecitorio”. Documenti storici, tra cui gli atti ufficiali della Corte di Cassazione con i risultati del referendum istituzionale e materiali relativi alla nascita della Costituzione, insieme a contributi multimediali, nella sala della Lupa raccontano i momenti chiave del 1946. Tra i contenuti più significativi si trovano anche lettere e corrispondenze tra Palmiro Togliatti e Alcide De Gasperi, su questioni centrali come il riconoscimento del voto alle donne. Il percorso espositivo ripercorre i...🔗 Leggi su 361magazine.com
Roma - 80 anni della Repubblica, si inaugura la mostra in Sala della Lupa. con Fontana. (06.05.26)
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