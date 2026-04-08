Cento bombe in dieci minuti Beirut sotto l'attacco più violento | Ci hanno colpito senza preavviso

A Beirut, nelle ultime ore, si sono verificate circa cento esplosioni in dieci minuti, segnando l’attacco più intenso dall’inizio delle operazioni militari. Le autorità locali riferiscono di aver ricevuto numerose chiamate di emergenza e di aver inviato soccorritori nelle zone colpite. Gli ospedali della città sono in allerta, con medici e infermieri che stanno assistendo un gran numero di feriti. La situazione viene definita come improvvisa e senza preavviso.

Il racconto dagli ospedali di Beirut dopo il più violento attacco israeliano dall'inizio dell'offensiva. Tra i feriti anche il giovane Zakaria e Youmna, investiti dalle esplosioni mentre erano in strada: 'Non c’era nessun ordine di evacuazione, la maggior parte di noi sono civili'. 🔗 Leggi su Fanpage.it Fiction “La preside”, l’attacco del sindaco di Bacoli su Caivano: “Fin quando ci mostreranno come l’inferno?”Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione sulla fiction in onda su Rai1: "Qualcuno ci dica fino a quando Caivano dovrà essere metafora di Inferi". Iran, la guerra in diretta: Teheran abbatte due caccia USA, si cerca uno dei piloti. Bombe su Beirut, Idf: “Attacco su Israele”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi 4 aprile: due caccia americani sono stati abbattuti in Iran. Argomenti più discussi: In spiaggia spuntano dieci detonatori per bombe a mano; Ordigni bellici tra Eboli e Battipaglia: i disagi per la circolazione; Domenica 12 aprile sarà il bombe day. Cento bombe in dieci minuti, Beirut sotto l’attacco più violento: Ci hanno colpito senza preavvisoIl racconto dagli ospedali di Beirut dopo il più violento attacco israeliano dall’inizio dell’offensiva. Tra i feriti anche il giovane Zakaria e Youmna, investiti dalle esplosioni mentre erano in ... fanpage.it Ucraina: a scuola sotto le bombe "In Ucraina più del 60 per cento della popolazione dice di avere fiducia nella Chiesa. Prima vengono soltanto l’esercito, i servizi di emergenza e i volontari. È un dato che racconta molto più di una gerarchia delle istituzioni: par - facebook.com facebook