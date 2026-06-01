Marios Oikonomou è morto a 33 anni | per l'ex difensore di Bologna e Sampdoria fatale l'incidente in moto

Marios Oikonomou, ex calciatore greco di 33 anni, è deceduto a seguito di un incidente in moto avvenuto il 23 maggio a Giannina. L’incidente si è verificato durante un viaggio, ma i dettagli sulla dinamica non sono stati resi noti. L’ex difensore ha subito ferite gravi che gli sono risultate fatali. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

Marios Oikonomou, ex difensore greco di Bologna, Cagliari e Sampdoria, è morto a 33 anni dopo il grave incidente in moto del 23 maggio a Giannina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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