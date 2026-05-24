Paura per l’ex difensore della Spal Oikonomou | grave incidente in moto è in terapia intensiva

Sabato mattina, in Grecia, a Giannina, si è verificato un grave incidente in moto che ha coinvolto Marios Oikonomou, ex difensore della Spal. L’uomo è stato ricoverato in terapia intensiva a causa delle ferite riportate. La notizia ha generato grande preoccupazione tra gli appassionati di calcio, che seguono con attenzione le sue condizioni.

Grande apprensione nel mondo del calcio per le condizioni di Marios Oikonomou, ex difensore della Spal, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto sabato mattina in Grecia, a Giannina (sua città natale). Il 33enne si trova ricoverato in terapia intensiva dopo un violento schianto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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OIKONOMOU IN TERAPIA INTENSIVA DOPO IL TERRIBILE INCIDENTE: EX SAMP E BOLOGNA IN CONDIZIONI GRAVI!

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