Marios Oikonomou, ex difensore del Bologna, è morto a 33 anni a causa delle conseguenze di un incidente in moto avvenuto il 23 maggio. La notizia è stata comunicata dalla società calcistica. Oikonomou aveva già giocato in passato in Serie A e aveva fatto ritorno al club nella stagione appena conclusa. La sua scomparsa viene ufficializzata il 1 giugno 2026.

Bologna, 1 giugno 2026 – Marios Oikonomou non ce l’ha fatta. Il difensore greco ex Bologna si è spento all’età di 33 anni per le conseguenze di un grave incidente in moto accaduto lo scorso 23 maggio. L’incidente in moto del 23 maggio scorso. L’ex centrale ellenico, ritiratosi dal calcio giocato nel 2024, il 23 maggio scorso era in sella alla sua moto nei pressi di Giannina, la sua città natale in Grecia, quando si era scontrato con un’auto, nell’impatto aveva riportato serie lesioni alla testa. I soccorsi sono stati tempestivi: il difensore era stato trasferito al Policlinico Hatzikostas, dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Morto Marios Oikonomou, il Bologna piange il difensore del ritorno in serie A

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