Gianni Mattioli, figura storica dei Verdi, è deceduto. È stato uno dei principali esponenti dell’ambientalismo italiano e ha guidato la lotta contro il nucleare. La sua attività si è caratterizzata per un approccio che combinava competenza scientifica, impegno civico e coinvolgimento politico. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il movimento ambientalista nel paese.

“Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano, un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica". Così Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa verde, annuncia la scomparsa di Gianni Mattioli, “fondatore delle liste verdi, già deputato e ministro della Repubblica”. Mattioli, nato a Genova il 29 gennaio 1940 e laureato in Fisica all'Università "La Sapienza" di Roma nel 1964 con una tesi sulla diffusione delle particelle ad alta energia, nel 1973 divenne docente di fisica nello stesso ateneo. Nel 1987 viene eletto alla Camera con la Lista verde e rimane deputato fino al 2001. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto Gianni Mattioli, volto storico dei Verdi: guidò la battaglia contro il nucleare

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