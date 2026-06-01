Morto Gianni Mattioli addio all’ex ministro e fondatore delle Liste Verdi

Da quotidiano.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morto nella notte Gianni Mattioli, ex ministro e fondatore delle Liste Verdi, all’età di 86 anni. È stato anche deputato e ha ricoperto il ruolo di ministro per le Politiche europee. La notizia suscita cordoglio nel mondo politico.

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Roma, 1 giugno 2026 – Lutto nella politica. È morto la notte scorsa, all'età di 86 anni, Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro per le Poliriche europee. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata, vicino a Roma. Nato a Genova il 29 gennaio 1940, è stato docente di fisica all'Università La Sapienza di Roma. Parlamentare in diverse legislature a partire dal 1987 con la lista della Federazione dei Verdi, poi nel 1996 con l'Ulivo. È stato sottosegretario al ministero per i Lavori pubblici, con il primo governo Prodi, primo e secondo governo D'Alema. Nel secondo governo Amato ha assunto l'incarico di ministro senza portafoglio per le Politiche Comunitarie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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