Morto Gianni Mattioli fondatore Liste Verdi Bonelli | ‘Punto di riferimento ambientalismo scientifico’

Da ildifforme.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi e già ministro nel governo Amato tra il 2000 e il 2001, è deceduto all’età di 86 anni. Bonelli ha ricordato Mattioli come un punto di riferimento nel campo dell’ambientalismo scientifico. La sua morte è stata annunciata da rappresentanti politici e attivisti ambientalisti. Non sono state fornite dettagli sulle cause del decesso.

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Il già ministro del governo Amato dal 2000 al 2001 è morto all’età di 86 anni. Angelo Bonelli ricorda l’impegno politico e sociale di Mattioli sull’ambiente e l’impronta indelebile che ha lasciato È scomparso all’età di 86 anniGianni Mattioli, una delle personalità più rilevanti dell’ambientalismo italiano. Fondatore delle Liste Verdi e già deputato eministro della Repubblica nel governo Amato dal 2000 al 2001, ha dedicato la sua carriera alle battaglie ecologiste. Tramite una nota Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde ha ricordato l’ex deputato: “Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Gianni Mattioli.Un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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