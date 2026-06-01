Morto Gianni Mattioli politico tra i padri dell’ecologismo in Italia

È morto Gianni Mattioli, politico considerato tra i pionieri dell’ecologismo in Italia. Era stato deputato e ministro, e aveva fondato le liste verdi. La notizia è stata diffusa da un comunicato ufficiale, che esprimeva il dolore per la perdita di una figura di rilievo nel settore ambientale. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra le persone e le organizzazioni che lo conoscevano.

“Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Gianni Mattioli, fondatore delle liste verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell’ambientalismo italiano, un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica”. Ad annunciarlo è Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa verde. “Insieme a Massimo Scalia è stato uno dei principali artefici della storica battaglia antinucleare che ha cambiato il nostro paese e un punto di riferimento dell’ambientalismo scientifico italiano. Gianni Mattioli ha dedicato la sua vita alla difesa dell’ambiente, alla... 🔗 Leggi su Tpi.it

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