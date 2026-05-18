È morto Gianclaudio Bressa, figura politica nota per aver contribuito alla riforma del Titolo V e per aver fondato l’Ulivo. È stato sottosegretario in quattro occasioni, ricoprendo incarichi legati alle questioni di autonomia e costituzione. La sua attività si è concentrata sulla modifica di elementi fondamentali della Carta, con un ruolo attivo nel settore delle riforme costituzionali. La sua scomparsa segna la fine di una carriera dedicata a temi istituzionali e di rappresentanza politica.

Il lungo impegno a favore delle autonomie, il suo lavoro in materia di modifiche costituzionali. Sono gli aspetti che hanno contraddistintito la lunga esperienza politica di Gianclaudio Bressa, fondatore dell’ Ulivo, a lungo parlamentare del centrosinistra, uno dei padri della riforma del Titolo V del 2001, morto improvvisamente a 70 anni. Tra gli altri incarichi ricoperti quello di sindaco di Belluno all’inizio degli anni Novanta (ai tempi era ancora nella Dc ) e di sottosegretario nei governi di Renzi e Gentiloni e prima ancora di D’Alema e Amato. Forte il suo legame con Bolzano, dove più volte era stato eletto nella circoscrizione Trentino Alto Adige. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Gianclaudio Bressa, fondatore dell’Ulivo e tra i padri della riforma del Titolo V. Era stato 4 volte sottosegretario

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