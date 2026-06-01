È morto Gianni Mattioli addio a uno dei padri dell’ambientalismo italiano
Gianni Mattioli è deceduto. È stato uno dei fondatori delle Liste Verdi, ha ricoperto il ruolo di deputato e ha servito come ministro della Repubblica. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata da un rappresentante del movimento ambientalista. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle circostanze.
(Adnkronos) – "Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell’ambientalismo italiano, un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica". Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde. "Insieme a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Una triste notizia ! Ci ha lasciati Gianni Mattioli, fondatore delle liste dei Verdi, già deputato e ministro. È' stato uno dei protagonisti della battaglia antinucleare insieme a Massimo Scalia e dell'ambientalismo scientifico. Una grande perdita. Ciao Gianni, riposa i x.com
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