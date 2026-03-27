Morto Pietro Fusaro l'ex presidente Ferrari aveva 88 anni | stoppò la trattativa per Ayrton Senna

È morto a 88 anni l’ex presidente della Ferrari, che ha guidato la casa di Maranello dal 1989 al 1991. Durante il suo mandato, è stato coinvolto in una decisione riguardante l’acquisto di Ayrton Senna, trattativa che aveva già raggiunto un accordo e successivamente interrotta. La sua carriera nel mondo delle corse ha lasciato tracce di questa scelta.

Piero Fusaro è stato presidente della Ferrari dal 1989 al 1991. Il suo nome viene ricordato anche per pare sia stato lui a stoppare la trattativa per portare alla Ferrari Ayrton Senna, nonostante un accordo già fatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati È morto Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente Finmeccanica e ad Fincantieri: aveva 88 anniÈ morto all'età di 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente di Finmeccanica dal 2002 al 2011 e già ad di Oto Melara, Bredda e Fincantieri.