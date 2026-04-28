Il radiologo Riccardo Faletti, che ricopriva il ruolo di direttore del reparto di radiologia presso l'Irccs di Candiolo, è deceduto all'età di 46 anni. La sua morte ha suscitato reazioni tra colleghi e professionisti del settore, considerando la sua notorietà a livello internazionale. Faletti era conosciuto per il suo lavoro nel campo della radiologia e per la posizione di rilievo che occupava all’interno dell’istituto.

È improvvisamente morto a 46 anni Riccardo Faletti, direttore del reparto di radiologia dell’Irccs di Candiolo, a sud di Torino, e docente ordinario della Scuola di Medicina dell’Università del capoluogo piemontese. Faletti aveva da poco assunto l’incarico e, seppur ancora giovane, si era distinto durante la sua carriera sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. Morto il radiologo Riccardo Faletti Nella notte tra il 27 e il 28 aprile è morto improvvisamente il direttore del reparto di radiologia dell’Irccs di Candiolo, il radiologo Riccardo Faletti. Faletti era anche docente ordinario alla Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto Riccardo Faletti radiologo dell'Irccs di Candiolo e famoso a livello internazionale, aveva 46 anni

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