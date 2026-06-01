Il sindaco di Pietracatella è stato interrogato in relazione a un caso di morte avvelenata con ricina. Durante l'interrogatorio, ha risposto alle domande ma ha dichiarato di non poter fornire ulteriori dettagli. La polizia sta indagando sul decesso, che si è verificato nel paese. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo alle circostanze o alle persone coinvolte.

Bocca cucita da parte del sindaco di Pietracatella sull’audizione in questura. Antonio Tomassone, primo cittadino del comune molisano dove Antonella De Ielsi e Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da Ricina, è stato sentito dagli inquirenti relativamente alle indagini sul duplice omicidio, ma ha mantenuto il più stretto riserbo sugli sviluppi dell’inchiesta. L'audizione del sindaco di Pietracatella Le parole di Antonio Tomassone Le indagini su madre e figlia morte per la ricina L’audizione del sindaco di Pietracatella Da sempre vicino a Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime oltre ad essere ex sindaco e per anni consigliere comunale, Tomassone è stato investigatori della squadra mobile di Campobasso nella mattinata di lunedì 1 giugno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, interrogato il sindaco Tomassone: "Non posso dare dettagli"

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Avvelenate con la ricina, nuovi interrogatori dei parenti

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