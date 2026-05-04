A Pietracatella, le autorità hanno sequestrato cinque telefoni, un tablet e un computer nell'ambito delle indagini sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina. Le forze dell'ordine stanno analizzando i dispositivi digitali per raccogliere eventuali elementi utili a chiarire le circostanze della vicenda. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i passaggi che hanno portato al decesso delle due donne.

La Polizia Scientifica e la Squadra Mobile hanno effettuato un sopralluogo, durato circa due ore e mezza, nell’abitazione della famiglia Di Vita. Il sopralluogo, che ha portato al prelievo di cinque telefonini, computer portatile e un tablet, è avvenuto nell’ambito delle indagini relative al caso di Pietracatella, dove a Natale morirono Sara Di Vita e la mamma Antonella Di Ielsi per un sospetto avvelenamento da ricina. Caso di Pietracatella, l’ultimo sopralluogo Il sopralluogo è iniziato alle 10:20 e si è concluso alle 12:50, dopo circa due ore e mezza. Ad effettuarlo, nell’abitazione della famiglia Di Vita a Pietracatella (Campobasso), sono stati la Polizia Scientifica e la Squadra Mobile.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, sequestrati 5 telefonini oltre a un tablet e un pc

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