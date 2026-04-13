Lutto a Napoli per Francesca Sveva Cicala ricercatrice morta a 29 anni | aveva dedicato gli studi alla sua malattia

A Napoli si piange la scomparsa di una giovane ricercatrice di 29 anni, deceduta lo scorso 9 aprile. La donna, affetta da un glioblastoma, aveva scelto di indirizzare le sue ricerche proprio sul tumore cerebrale che l’aveva colpita. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e familiari, che ricordano la dedizione e il lavoro svolto nel campo della ricerca medica.