Lutto a Napoli per Francesca Sveva Cicala ricercatrice morta a 29 anni | aveva dedicato gli studi alla sua malattia
A Napoli si piange la scomparsa di una giovane ricercatrice di 29 anni, deceduta lo scorso 9 aprile. La donna, affetta da un glioblastoma, aveva scelto di indirizzare le sue ricerche proprio sul tumore cerebrale che l’aveva colpita. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e familiari, che ricordano la dedizione e il lavoro svolto nel campo della ricerca medica.
La ricercatrice napoletana è morta lo scorso 9 aprile: nonostante fosse stata colpita da un glioblastoma, forma aggressiva di tumore cerebrale, aveva deciso di dedicare i suoi studi proprio alla malattia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Francesca Basile morta a 25 anni: aveva dato alla luce il primo figlio pochi giorni prima. I sintomi dopo le dimissioniUna morte improvvisa, arrivata nel silenzio di una notte qualunque, ha spezzato una storia che era appena cominciata.