Una studentessa universitaria di 23 anni, originaria del Trapanese, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Roma, alla vigilia della discussione della tesi prevista presso l'università Luiss Guido Carli. La giovane, che avrebbe dovuto laurearsi oggi, è stata scoperta senza vita nella sua casa. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.

Trovata senza vita nella casa in cui viveva a Roma. Miriam Indelicato, 23 anni, studentessa universitaria originaria del Trapanese, è morta alla vigilia della discussione della tesi alla Luiss Guido Carli, prevista per oggi. A dare l’allarme sarebbero stati i soccorsi, intervenuti nell’abitazione. Sul posto sono arrivati anche gli investigatori che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire le ultime ore della giovane. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: tra quelle al vaglio un possibile incidente domestico o un gesto volontario. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi utili per chiarire la dinamica e le cause del decesso.🔗 Leggi su Feedpress.me

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STUDENTESSA TRAPANESE DI 23 ANNI TROVATA MORTA A ROMA ALLA VIGILIA DELLA LAUREA

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