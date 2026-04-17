Roma studentessa di 23 anni trovata morta alla vigilia della laurea | indagini in corso

Una studentessa di 23 anni è stata trovata morta nell’androne del palazzo in cui viveva, poche ore prima di laurearsi. La giovane, originaria della provincia di Trapani, è stata scoperta senza vita nella sua abitazione. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Attualmente si attendono i risultati degli esami e non sono state fornite ulteriori informazioni sulla situazione.

Miriam Indelicato, originaria del Trapanese, è stata trovata senza vita nell’androne del palazzo dove abitava. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, dall’incidente al gesto volontario Una tragedia, prima di un atteso giorno di festa a Roma. Miriam Indelicato, 23 anni, è stata trovata morta ieri mattina nell’androne del palazzo di via Bolzano dove viveva. La giovane, originaria della provincia di Trapani, avrebbe dovuto discutere la tesi di laurea oggi presso la Luiss Guido Carli, ateneo romano dove aveva intrapreso il proprio percorso universitario. Secondo quanto riportato da Today, a lanciare l’allarme è stato il portiere del palazzo, che intorno alle 10 avrebbe notato il corpo riverso a terra nella tromba delle scale.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, studentessa di 23 anni trovata morta alla vigilia della laurea: indagini in corso TRAGEDIA A ROMA: MIRIAM INDELICATO MORTA PRIMA DELLA DISCUSSIONE DELLA TESI Notizie correlate Leggi anche: Studentessa trapanese di 23 anni trovata morta a Roma alla vigilia della laurea Trovata morta a Roma alla vigilia della laurea: indagini sulla morte della 23enne Miriam IndelicatoROMA – Un traguardo atteso, costruito dopo anni di studio, si è trasformato in tragedia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Stuprata dopo una festa per la Serie C, imputati tre ex giocatori del Bra calcio; Studentessa trapanese di 23 anni trovata morta a Roma alla vigilia della laurea; Stuprata dopo la festa per la Serie C: tre giocatori del Bra a processo, lei tenta il suicidio; Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 18 e domenica 19 aprile: dal ritorno di Ficus al Massimo ai festeggiamenti del Natale della Città... Studentessa trovata morta nel suo appartamento a Roma: Miriam Indelicato doveva laurearsi oggiUna studentessa di 23 anni dell'università Luiss di Roma, Miriam Indelicato, è stata trovata morta nel suo appartamento capitolino il giorno prima della ... fanpage.it Tragedia a Roma – Miriam Indelicato, studentessa 23enne della Luiss trovata morta in casaSul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto ROMA – Una studentessa di 23 ann ... etrurianews.it Roma-Atalanta, Gasperini lascia la conferenza stampa in lacrime facebook 17/4/26.Si sta svolgendo a Sacrofano (Roma) il 45° Convegno delle Caritas italiane su“ANNUNCIARE IL VANGELO E PROMUOVERE L'UMANO.Imparate a fare il bene, cercate la giustizia(Is 1,17)”. Presenti per Chioggia il direttore d.Yacopo e il referente Ser x.com