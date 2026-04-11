Giovane accoltellato al culmine di una lite a Lipari fermato un catanese

Un giovane è stato ferito con un colpo di arma bianca in vico Tortona, nel centro storico di Lipari, durante una lite con un coetaneo proveniente da Catania. L'incidente è avvenuto nel corso di una discussione tra i due, che si è conclusa con il ferimento del ragazzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno fermato il giovane catanese coinvolto nella rissa.

Un giovane è stato accoltellato a Lipari in vico Tortona, uno delle viuzze del centro storico, durante una lite da un coetaneo catanese. Il giovane isolano, soccorso dal titolare di una attività del centro, è stato trasferito in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Bari: sedicenne accoltellato Al culmine di una lite Grossa lite, accoltellato un giovane. Fermato un uomo per tentato omicidioSono critiche le condizioni di un ventenne che si trova ora ricoverato in condizioni gravi all'ospedale di San Donà, mentre un uomo di 66 anni è... Temi più discussi: Giovane accoltellato al culmine di una lite a Lipari, fermato un catanese; Fano, accoltella i genitori e il fratello nella notte: fermato 21enne. Le ultime notizie; Aretino ferito a coltellate, l'aggressore patteggia tre anni e quattro mesi di reclusione; Pasquetta di sangue nel Crotonese: uomo accoltellato al culmine di una lite familiare. Accoltellati al culmine di una lite in un dehor, arrestato uno dei responsabiliE' un ventenne di origine tunisina fermato dagli agenti il giorno successivo all'aggressione avvenuta al culmine di una lite nel dehor di un ristorante kebab ... rainews.it Lite familiare finisce in tragedia, ventenne viene accoltellato all'addome: «Camminava con una mano sull'addome, perdeva sangue»Il colpo sarebbe stato inferto da un uomo di 66 anni ora accusato di tentato omicidio. Il fratello della donna che vive in via Noventa avrebbe ricevuto da lei alcune confidenze sul rapporto burrascoso ... corrieredelveneto.corriere.it GIOVANE ACCOLTELLATO AL CULMINE LITE A LIPARI, FERMATO UN UOMO ORIGINARIO DI CATANIA. (redazione) Degenera in violenza una lite avvenuta nel primo pomeriggio a Lipari, nelle Eolie, dove un giovane del posto è stato ferito con un coltello i - facebook.com facebook Giovane accoltellato durante una rissa nel Lodigiano: tre ragazzi in ospedale, uno gravissimo x.com