Morta bimba di 2 anni il compagno della madre trasferito in carcere a Genova

Notizia in breve

Mercoledì si svolgeranno gli interrogatori di garanzia di Emanuela Aiello, madre della bambina di due anni, e di Manuel Iannuzzi, il suo compagno, arrestato sabato scorso con l’accusa di maltrattamenti pluriaggravati. La bambina è stata trovata senza vita in un’abitazione. I due sono stati coinvolti nell’indagine sulla morte della piccola. Iannuzzi è stato trasferito in carcere a Genova.