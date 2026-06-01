Morta bimba di 2 anni il compagno della madre trasferito in carcere a Genova
Mercoledì si svolgeranno gli interrogatori di garanzia di Emanuela Aiello, madre della bambina di due anni, e di Manuel Iannuzzi, il suo compagno, arrestato sabato scorso con l’accusa di maltrattamenti pluriaggravati. La bambina è stata trovata senza vita in un’abitazione. I due sono stati coinvolti nell’indagine sulla morte della piccola. Iannuzzi è stato trasferito in carcere a Genova.
Si terranno mercoledì in tarda mattinata gli interrogatori di garanzia di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, e Manuel Iannuzzi, il compagno della donna arrestato sabato scorso per maltrattamenti pluriaggravati conseguenza della morte della bambina di 2 anni, trovata senza vita a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Bimba di 2 anni morta, parla il compagno della madre arrestata
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