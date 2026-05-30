Il compagno della madre della piccola di due anni trovata senza vita a Bordighera è stato arrestato e si trova in carcere. La morte della bambina, avvenuta quasi quattro mesi fa, ha portato a questa nuova svolta nelle indagini. Finora non sono stati resi noti dettagli sul motivo dell’arresto o sulle accuse specifiche. La vicenda ha suscitato grande attenzione nell’ambito delle indagini in corso.

A quasi quattro mesi dalla morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio scorso, la procura della Repubblica di Imperia ha compiuto un passo decisivo: Manuel Iannuzzi, 42 anni, residente a Perinaldo, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. L'uomo, compagno della madre della bambina, Emanuela Aiello, era fino ad oggi indagato a piede libero per omicidio preterintenzionale. Ora si trova in custodia cautelare, e la sua abitazione è stata sequestrata dai carabinieri. La procura ha convocato per oggi, sabato 30 maggio, una conferenza stampa per illustrare gli esiti dell'attività investigativa che ha condotto al provvedimento restrittivo anche nei confronti di Iannuzzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bimba morta a Bordighera, la svolta choc: anche il compagno della madre finisce in carcere

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