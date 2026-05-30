Bimba di 2 anni morta a Bordighera | arrestato il compagno della madre

Manuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato in relazione alla morte di una bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio 2026. L’uomo è il compagno della madre della vittima. La procura ha disposto l’arresto e l’indagine continua per chiarire le cause del decesso. La bambina è stata trovata senza vita in casa.

E’ stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di due anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La bimba, era stata trovata a casa della mamma, e aveva un trauma cranico, ma anche lesioni su dorso, addome, alle gambe e persino sul labbro superiore. Sono i primissimi risultati dell’autopsia effettuata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Bimba morta a Bordighera, indagato il compagno della madre - Storie italiane 16/02/2026

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