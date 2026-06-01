Morta a Napoli la pittrice Clara Rezzuti aveva 98 anni Domani i funerali al Vomero

La pittrice napoletana Clara Rezzuti, 98 anni, è deceduta. Durante la sua carriera ha partecipato a più di 150 mostre sia in Italia che all’estero. Ha collaborato con il regista Federico Fellini. I funerali si terranno domani nel quartiere Vomero.

È morta a 98 anni la pittrice napoletana Clara Rezzuti; nella sua carriera, oltre 150 mostre nazionali e internazionali e la collaborazione con Federico Fellini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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