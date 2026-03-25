Emma promessa dell’hockey morta a soli 18 anni camera ardente a Limbiate domani i funerali

A Limbiate è stata allestita la camera ardente per Emma Radaelli, promessa dell’hockey su ghiaccio morta a 18 anni a causa di una malattia improvvisa. I funerali si terranno domani, giovedì 26 marzo, nella chiesa di Maria Regina a Varedo. La giovane atleta era conosciuta nel mondo dello sport giovanile e la sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Venerdì 27 marzo si preannuncia una giornata critica per la mobilità a Milano e nell’hinterland.. È stato arrestato un uomo di 49 anni, ritenuto responsabile della cosiddetta “truffa del finto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Emma, promessa dell’hockey, morta a soli 18 anni, camera ardente a Limbiate, domani i funerali Articoli correlati Domani a Napoli camera ardente e funerali di Angela Luce: il cordoglio dell’Amministrazione comunale“Con la scomparsa di Angela Luce si spegne una delle voci più autentiche e intense di Napoli. Leggi anche: A Montecitorio la camera ardente per Cirino Pomicino. Domani i funerali a Roma Contenuti utili per approfondire Emma promessa dell'hockey morta a soli... Argomenti discussi: Ginnastica artistica, le convocate dell’Italia per il Trofeo di Jesolo: Esposito individualista, azzurre con due squadre. Emma, promessa dell’hockey, morta a soli 18 anni, camera ardente a Limbiate, domani i funeraliCamera ardente a Limbiate e funerali domani, giovedì 26 marzo a Varedo, nella chiesa di Maria Regina in via Friuli per Emma Radaelli, promessa dell’hockey ... ilnotiziario.net Hockey sotto choc, Emma Radaelli morta a 18 anniLa Federazione ha disposto che in tutte le gare dei campionati nazionali venga osservato un minuto di silenzio prima dell’inizio. sportal.it