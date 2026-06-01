Addio a Clara Rezzuti pittrice napoletana che collaborò con Fellini

Notizia in breve

Clara Rezzuti, pittrice napoletana, è deceduta a 98 anni nella sua città natale. La artista, nota per la sua sensibilità, ha vissuto un lungo percorso artistico e ha collaborato con il regista Fellini. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata nella giornata di oggi. La sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.