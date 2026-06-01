Addio a Clara Rezzuti pittrice napoletana che collaborò con Fellini

Da napolitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Clara Rezzuti, pittrice napoletana, è deceduta a 98 anni nella sua città natale. La artista, nota per la sua sensibilità, ha vissuto un lungo percorso artistico e ha collaborato con il regista Fellini. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata nella giornata di oggi. La sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

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Napoli piange la scomparsa di Clara Rezzuti, pittrice di straordinaria sensibilità e lungo percorso, spentasi nella sua città natale all'età di 98 anni. Una vita intera dedicata all'arte, alla ricerca, alla denuncia attraverso il pennello: la sua storia è quella di una donna che ha saputo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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