Addio a Clara Rezzuti pittrice napoletana che collaborò con Fellini
Clara Rezzuti, pittrice napoletana, è deceduta a 98 anni nella sua città natale. La artista, nota per la sua sensibilità, ha vissuto un lungo percorso artistico e ha collaborato con il regista Fellini. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata nella giornata di oggi. La sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.
Napoli piange la scomparsa di Clara Rezzuti, pittrice di straordinaria sensibilità e lungo percorso, spentasi nella sua città natale all'età di 98 anni. Una vita intera dedicata all'arte, alla ricerca, alla denuncia attraverso il pennello: la sua storia è quella di una donna che ha saputo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie e thread social correlati
Il “traditore” Tommaso Buscetta, il boss dei due mondi di Cosa Nostra che collaborò con Giovanni FalconeTommaso Buscetta, noto come don Masino, è stato uno dei principali boss di Cosa Nostra, con un ruolo di rilievo nell'organizzazione internazionale di...
Addio a Tonino Apicella, voce della canzone napoletana. Il figlio Mariano e l’amicizia con BerlusconiÈ scomparso a 86 anni Tonino Apicella, cantante napoletano noto per aver interpretato la musica tradizionale della città.