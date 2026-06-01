Morde un carabiniere durante il fermo dopo aver creato disordini in un negozio | denunciato minorenne

Un minorenne ha morso un carabiniere mentre cercava di sottrarsi al fermo dopo aver causato disordini in un negozio. Il ragazzo aveva provocato disordini e, durante l’arresto, ha morso uno dei militari. La polizia ha denunciato il giovane per resistenza e lesioni. Nessuna altra persona è rimasta ferita. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, durante un intervento di routine.

Ha morso un carabiniere nel tentativo di sottrarsi al fermo dopo aver creato scompiglio all'interno di un negozio. Per questo un minorenne di origini straniere è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.A riferire l'episodio è l'Ansa. I fatti sono avvenuti nella mattinata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Carabiniere che non lo merita e un altro bravo Milano Italia Europa Human Rights Jornalists

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