Aggredisce il personale del negozio dopo aver rubato un paio di scarpe | arrestato

Martedì 28 aprile, i carabinieri di San Bonifacio sono intervenuti presso un centro commerciale del paese, dove hanno arrestato un uomo di 40 anni, di nazionalità russa, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo aveva tentato di rubare un paio di scarpe e, dopo averlo fermato, ha aggredito il personale del negozio. L’individuo è stato portato in caserma e accusato di tentata rapina impropria.

I carabinieri di San Bonifacio, nel pomeriggio di martedì 28 aprile, sono intervenuti presso il centro commerciale del paese e hanno tratto in arresto un 40enne russo, già noto alle forze dell’ordine, con l'accusa di tentata rapina impropria. L'uomo sarebbe entrato all'interno di un negozio e.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Ruba un paio di scarpe, torna nel negozio per un altro furto e aggredisce il titolare: arrestatoUn tunisino di 34 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Foligno per il reato di tentata rapina impropria. Arrestato dopo aver rubato vestiti in un negozio: era stato espulso a ottobreSi è impossessato di vari capi di abbigliamento in un negozio di Corso Italia, cercando poi di superare le casse senza pagare. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Paziente aggredisce il personale medico del reparto di psichiatria, interviene la Polizia di Stato; Decreto sicurezza, la Camera conferma la fiducia: via libera con 203 sì. Arresto in flagranza per chi aggredisce il personale della scuola; Follia in metro a Milano: passeggero senza biglietto aggredisce il controllore con un martello; Al Pronto soccorso dopo una rissa con i coetanei, giovane aggredisce il personale sanitario. Tenta di rubare una bici e aggredisce la Polizia Locale. In ospedale minaccia anche il personale sanitarioGli esiti di un’operazione condotta dalla Polizia Locale dell’Unione Romagna Faentina nelle scorse settimane hanno portato al deferimento all’autorità giudiziaria di un cittadino di 40 anni, a seguito ... ravennawebtv.it Si sveglia in ospedale e aggredisce il personale sanitario: arrestatoNelle prime ore di ieri mattina, domenica 26 aprile, le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un uomo di origine bosniaca per lesioni personali, danneggiamento ... altarimini.it ISERNIA. Giovane isernino aggredisce pakistano: rabbia e indignazione in città Guarda il servizio #Carabinieri #isernia #pestaggio - facebook.com facebook Borgotaro, evade dai domiciliari e aggredisce i carabinieri: 30enne arrestato x.com