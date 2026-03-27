Ieri sera in via Urbana, nel rione Monti a Roma, un uomo di 33 anni ha aggredito i carabinieri presenti sul posto. Durante l’intervento, il soggetto ha morso un militare e ha causato danni a un’auto di servizio. L’uomo è stato arrestato e condotto in caserma. Non sono stati riportati feriti tra i militari coinvolti.

Momenti di paura si sono verificati ieri sera in via Urbana, nel cuore del rione Monti a Roma, quando un uomo di 33 anni ha aggredito i carabinieri, mordendo la mano di un militare e danneggiando l’auto di servizio. L’uomo, privo di fissa dimora e con precedenti penali, è stato arrestato. I militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti a seguito di una segnalazione riguardante una rissa e, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo che ha opposto resistenza e ha reagito in maniera violenta. Dettagli sull’aggressione ai carabinieri. In particolare, l’uomo ha morso la mano destra di un militare, causando un infortunio, e ha danneggiato con un calcio il vetro posteriore della pattuglia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: dopo rissa morde mano a carabiniere e danneggia pattuglia, arrestato 33enne a Monti

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