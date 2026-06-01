Morata-Campello la svolta clamorosa dopo l' avvio del divorzio | beccati insieme la confessione di lui

Morata e Campello sono stati fotografati insieme dopo settimane di separazione. Nei giorni scorsi, lui ha confermato di aver avuto un rapporto con un'altra donna, ammettendo la relazione. I due erano stati visti più volte separatamente, poi in compagnia di altri, prima di essere beccati di nuovo insieme. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, anche a causa delle continue oscillazioni tra separazione e riavvicinamento.

Lasciati, ripresi, lasciati di nuovo fino all'avvio delle pratiche del divorzio e ora, invece, il clamoroso colpo di scena. Alvaro Morata e Alice Campello stanno tornando insieme. A rivelarlo, come riportato da Chi, sono i media spagnoli. Pare, infatti, che tra il calciatore spagnolo e. 🔗 Leggi su Today.it

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NUOVA CRISI TRA ALICE CAMPELLO E ALVARO MORATA: TENSIONI E SOSPETTI SU SOCIAL

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Campello e Alessandro Borghi avvistati insieme a Montecarlo: voci di flirt dopo la separazione da MorataDurante il torneo Master 1000 a Montecarlo, è stato diffuso un video che mostra Alessandro Borghi e Alice Campello seduti vicini nelle tribune.

Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme. Ma c’è un perchéAlvaro Morata e Alice Campello sono stati visti nuovamente insieme dopo un periodo di separazione e voci di gossip.

Temi più discussi: Alice Campello, la verità sulla separazione da Alvaro Morata: Sto benissimo, la priorità adesso sono i miei figli; Alice Campello parla di Alvaro Morata | Ottimi rapporti Il gesto che chiarisce che per la coppia è finita davvero; Alvaro Morata e Alice Campello insieme al compleanno dei figli.

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