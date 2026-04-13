Campello e Alessandro Borghi avvistati insieme a Montecarlo | voci di flirt dopo la separazione da Morata

Durante il torneo Master 1000 a Montecarlo, è stato diffuso un video che mostra Alessandro Borghi e Alice Campello seduti vicini nelle tribune. La scena ha suscitato voci di un possibile flirt tra i due, dopo la recente separazione della modella da un calciatore. Tuttavia, fonti vicine ai protagonisti hanno confermato che il loro incontro era di natura esclusivamente professionale e non ci sono altri motivi da aggiungere.