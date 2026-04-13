Campello e Alessandro Borghi avvistati insieme a Montecarlo | voci di flirt dopo la separazione da Morata
Durante il torneo Master 1000 a Montecarlo, è stato diffuso un video che mostra Alessandro Borghi e Alice Campello seduti vicini nelle tribune. La scena ha suscitato voci di un possibile flirt tra i due, dopo la recente separazione della modella da un calciatore. Tuttavia, fonti vicine ai protagonisti hanno confermato che il loro incontro era di natura esclusivamente professionale e non ci sono altri motivi da aggiungere.
Un video sulle tribune del Master 1000 che ritrae insieme Alessandro Borghi e Alice Campello ha fatto il giro dei social, ma la verità dietro l'incontro tra la modella e l'attore sembra essere puramente professionale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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