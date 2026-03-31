La Procura di Monza chiude le indagini per reati fiscali sull' editore Davide Erba

La Procura di Monza ha concluso le indagini preliminari relative a presunti reati fiscali, coinvolgendo l'editore di un quotidiano locale, un commercialista e un avvocato. La decisione è stata firmata il 31 marzo 2026, e riguarda le accuse mosse nei confronti dei tre soggetti. Le indagini hanno approfondito questioni legate a pratiche fiscali e obblighi di legge.

Monza, 31 Marzo 2026 - La conclusione delle indagini preliminari è stata firmata dalla Procura di Monza per l'editore de "Il Cittadino" Davide Erba, il commercialista Lorenzo Rigoni e l'avvocato Diego Zerri. Secondo l'accusa l'imprenditore 45enne di Biassono che vive da anni a Dubai avrebbe pagato i professionisti per un “pacchetto fiscale” che gli garantiva la possibilità di abbattere il debito attraverso la certificazione di corsi di formazione 4.0 ai dipendenti del Cittadino, in realtà mai sostenuti. A certificarle un revisore legale, nel frattempo deceduto. Sono imputati a vario titolo per associazione per delinquere, indebita compensazione di crediti di imposta per 1,1 milioni di euro, falso ideologico ed evasione fiscale per quasi 990mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Procura di Monza chiude le indagini per reati fiscali sull'editore Davide Erba Articoli correlati La procura chiude le indagini sull'assassinio di Martina Carbonaro: contestati i futili motiviLa procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sull'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, in provincia di Napoli, il 26... Crediti d’imposta fittizi: arrestato Davide Erba, proprietario del Cittadino. Ai domiciliari due consulenti fiscaliMonza, 20 gennaio 2026 – Mandato d’arresto per Davide Erba, l'imprenditore di 45 anni che vive a Dubai ed proprietario del Cittadino, storico... Tutto quello che riguarda su La Procura di Monza chiude le indagini... Temi più discussi: A Monza un Centro per la Giustizia Riparativa; A Monza apre il Centro per la giustizia riparativa. Uno spazio di confronto fra chi ha sbagliato e le vittime; Il maxi sistema di riciclaggio in Brianza: sequestrati immobili e titoli di Stato per 800mila euro; Sequestrati immobili e titoli di Stato per riciclaggio. La Procura di Monza chiude le indagini per reati fiscali sull'editore Davide ErbaIl 45enne brianzolo che da anni vive a Dubai è accusato per indebita compensazione di crediti di imposta per 1,1 milioni di euro su corsi inesistenti di aggiornamento professionale ai dipendenti del b ... ilgiorno.it Ragazzo adescato in un sito di incontri e rapinato: chieste condanne fino a 6 anniImputati al Tribunale di Monza per l'episodio accaduto a Seregno sono una donna 30enne, l'ex compagno 30enne e un 50enne ... ilgiorno.it Le condanne sono state domandate dalla Procura di Monza: nel mirino le manovre su un centinaio di vetture, comprate in tutta Italia con finanziamenti o contratti di leasing di cui poi non venivano pagate le rate e venivano rivendute a ignari clienti - facebook.com facebook E’ facilissimo trovare Ilaria Salis: basta seguire il casino.Lei, cercata a suo tempo dalla polizia italiana e poi da quella più cattiva ungherese (ieri anche da quella tedesca) aveva bisogno di un domicilio pratico e allora ecco che il nostro Paese (parte di esso) gli x.com