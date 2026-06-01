Monza in Serie A | saranno ancora giornate di inferno per chi vive vicino allo stadio?

Le partite casalinghe dell’AC Monza continuano a causare disagi ai residenti vicino allo stadio. Durante le gare, si registrano aumenti di traffico, rumori e concentrazione di persone nelle zone limitrofe. Le autorità hanno segnalato che le misure di contenimento vengono applicate, ma i residenti lamentano ancora problemi legati ai rumori e alla viabilità. La situazione si ripete ormai da diversi mesi, senza interventi risolutivi evidenti.

Inutile negarlo: per chi vive nei pressi dell’U-Power Stadium le giornate delle partite casalinghe dell’AC Monza sono un “supplizio”. Lo abbiamo raccontato più volte raccogliendo le storie e le segnalazioni di lavoratori e residenti della zona. E il problema è finito anche sui banchi del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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