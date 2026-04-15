Sampdoria-Monza | ancora prezzi speciali allo stadio per blindare la salvezza
Per la partita tra Sampdoria e Monza sono stati confermati prezzi ridotti per i biglietti allo stadio. Questa misura segue l'esempio dell'ultimo incontro casalingo, in cui i tifosi hanno potuto acquistare i titoli a tariffe agevolate. La sfida tra le due squadre si svolgerà nel prossimo fine settimana e rappresenta un appuntamento importante per la squadra di casa, a caccia di punti utili per la salvezza.
Prezzi speciali anche per Sampdoria-Monza, come successo in occasione dell'ultimo match casalingo poi vinto 1-o contro l'Empoli. La società chiama a raccolta in tifosi per blindare la salvezza dopo i tre successi consecutivi che hanno consentito di allungare in maniera decisa sulla zona.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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