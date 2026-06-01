montespertoli riparte il nuovo progetto

Nel campionato di Eccellenza, la squadra di Montespertoli si trova al sesto posto nel girone A con 46 punti. La squadra dista sei punti dal quarto posto, che permette l’accesso ai play-off. Attualmente, la formazione ha ottenuto buoni risultati e si mantiene in zona competitiva nella classifica. La posizione consente di proseguire la corsa per qualificarsi ai turni successivi della competizione.

Sesto posto nel girone A di Eccellenza con 46 punti all’attivo e solo 6 lunghezze di ritardo dal quarto posto valevole per l’accesso ai play-off. Stagione positiva sotto tanti aspetti per il Montespertoli di mister Sarti, che ha fatto sognare i propri tifosi anche in un campionato complicato e con tante avversarie di livello: con un record migliore in casa – solo il decimo miglior bottino domestico – chissà dove sarebbe potuto arrivare il gruppo gialloverde. Il ds Niccolò Tanini, comunque, non ha alcun rimpianto: "Per la nostra realtà una stagione positiva, in un campionato che tra Lucchese, Viareggio e Zenith Prato ha alzato tantissimo il livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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