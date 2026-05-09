Progetto impianto fotovoltaico Il progetto riparte tra le proteste

Dopo mesi di attesa e di tensioni, il progetto dell’impianto fotovoltaico riparte, nonostante le proteste da parte dei cittadini. La ripresa ha causato reazioni contrastanti tra chi sostiene lo sviluppo di energie rinnovabili e chi si oppone per motivi ambientali e di sicurezza. La questione è tornata al centro dell’attenzione pubblica, con le autorità che cercano di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela del territorio e la promozione di fonti energetiche alternative.

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Dopo mesi di silenzio, che avevano illuso molti sull’eventualità che Sorgenia avesse definitivamente accantonato il progetto il Ministero dell’Ambiente ha comunicato che la stessa società lo ha ripresentato affinché sia sottoposto a Valutazione di impatto ambientale (Via), al fine di ottenere l’autorizzazione a realizzarlo. L’impianto è lo stesso presentato lo scorso anno. Sorgenia evidenzia che il progetto non ricade in aere naturali protette ma in quelle ricomprese nel piano nazionale integrato Energia e Clima. Nel progetto, Sorgenia ribadisce che l’impianto resterà allestito per 35 anni (e poi verrà rimosso) e che "le misure di mitigazione e compensazione previste permettono di contenere l’ impatto visivo a livelli nulli o bassi".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Progetto impianto fotovoltaico. Il progetto riparte tra le proteste ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Un nuovo progetto di impianto fotovoltaico in via dei Condotti, il sindaco: "Scempio paesaggistico""Gli acquedotti medicei e la piana di Asciano sono un bene paesaggistico di enorme valore che va assolutamente tutelato". Leggi anche: Ex Cava Manzona, dopo sette anni di attesa decolla il progetto dell'impianto fotovoltaico galleggiante Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Progetto impianto fotovoltaico. Il progetto riparte tra le proteste; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; QT 7 Progetto di impianto fotovoltaico a terra in località Lugnano/Bivio Lugnano (Comune di Città di Castello) e necessità di una pianificazione regionale sulle aree idonee | Assemblea legislativa; Roma ovest, via libera del Tar al maxi impianto fotovoltaico: a regime potrà sostenere fino a 14.000 famiglie. Progetto impianto fotovoltaico. Il progetto riparte tra le protesteDopo mesi di silenzio, che avevano illuso molti sull’eventualità che Sorgenia avesse definitivamente accantonato il progetto il Ministero ... ilgiorno.it Fermiamo il mega parco fotovoltaico. E parte la petizione onlineTutta l’opposizione contraria alla richiesta avanzata da un’azienda per installare un impianto fotovoltaico di circa 45 ettari in contrada Marignano, a Potenza Picena. È stata lanciata anche una petiz ... ilrestodelcarlino.it Ad Alseno stanno terminando i lavori del primo impianto fotovoltaico promosso da Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, un progetto realizzato dalla Esco Voltuna, che unisce sostenibilità, innovazione e comunità x.com