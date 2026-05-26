Estate all’orizzonte riparte il Progetto sicurezza lago d’Iseo

L’estate si avvicina e riparte il «Progetto sicurezza lago d’Iseo». Le Province di Bergamo e Brescia collaborano con la Guardia costiera ausiliaria, i Vigili del fuoco, la Croce rossa e la Guardia di finanza per garantire la sicurezza sul lago. L’iniziativa prevede controlli e interventi congiunti durante la stagione estiva, coinvolgendo diverse forze per monitorare e intervenire in situazioni di emergenza o rischio.

IL PROGETTO. Coinvolte le Province di Bergamo e Brescia, con Guardia costiera ausiliaria, Vigili del fuoco, Croce rossa e Guardia di finanza. È stato presentato martedì 26 maggio, a Sarnico, il «Progetto sicurezza lago d’Iseo», iniziativa promossa dall’Autorità di bacino per garantire la sicurezza dei bagnanti e della navigazione durante la stagione estiva e nei fine settimana. Il progetto è finanziato con 80mila euro complessivi, di cui 40mila stanziati da Regione Lombardia e 39mila dall’Autorità di Bacino, che ha aumentato le risorse per dare continuità «a un progetto, in cui crediamo molto e che deve anche essere costantemente migliorato», ha dichiarato il presidente Alessio Rinaldi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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