Furto in farmacia a Monteforte Irpino | tre denunciati dai Carabinieri arrestata una donna

Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri di Avellino e Baiano in relazione a un furto avvenuto in una farmacia a Monteforte Irpino. Tra queste, una donna è stata arrestata. Tutti e tre, di origine straniera e residenti a Napoli, hanno un'età compresa tra i 20 e i 40 anni. Le forze dell'ordine hanno accusato i soggetti di furto aggravato.

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I Carabinieri della Compagnia di Avellino, congiuntamente a quelli della Compagnia di Baiano, hanno deferito in stato di libertà un uomo e due donne (tutti di origini straniere, residenti a Napoli e di età compresa tra i 20 e i 40 anni), ritenuti responsabili di furto aggravato.Ladri in fuga dopo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Monteforte Irpino, furto in farmacia: tre denunciati, una arrestataIntervento dei Carabinieri a Monteforte Irpino: recuperata refurtiva da una farmacia, una donna arrestata per ordine di carcerazione Furto aggravato... Furto in farmacia: tre denunciati, recuperata refurtiva da 2mila euroTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Avellino, congiuntamente a quelli della Compagnia di Baiano, hanno deferito in stato di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Tentato furto nella farmacia di Monteforte Irpino: intervento dei carabinieri; Furto alla Pro7 di Atripalda: una cassaforte sottratta, indagini in corso. Monteforte Irpino, furto in farmacia: arrestata una donnaI Carabinieri della Compagnia di Avellino, congiuntamente a quelli della Compagnia di Baiano, hanno deferito in stato di libertà un uomo e due donne (tutti di origini straniere, residenti a Napoli e d ... irpinianews.it Monteforte Irpino, magazziniere morto il un deposito di farmaci: un patteggiamento e due rinvii a giudizioHa perso la vita dopo un volo di oltre tre metri nel deposito farmaceutico Codefar srl di Monteforte Irpino: per l'omicidio colposo del trentacinquenne magazziniere Isidoro Di Lorenzo, l'udienza ... ilmattino.it