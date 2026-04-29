Monteforte Irpino maltrattamento di animali | denunciate due persone

A Monteforte Irpino, due persone sono state denunciate dai Carabinieri Forestali di Forino e dal personale dell’ASL locale per aver maltrattato degli animali. Le autorità hanno eseguito un’operazione congiunta che ha portato alla segnalazione in tribunale. Le indagini hanno riguardato il comportamento verso gli animali e hanno portato alla contestazione del reato di maltrattamento. La vicenda si è conclusa con le denunce formali.

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Forino, in sinergia con la componente territoriale dell’Arma e con il personale dell’ASL competente, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino due persone per il reato di maltrattamento di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Valle dell’Ufita (AV): I Carabinieri denunciano 3 persone per maltrattamento di animaliSorrentino (NdC): “Provinciali confermano preminenza politica di Noi di Centro: abbiamo maggioranza autonoma alla Rocca” Via Palumbo, trappola di... Montecalvo Irpino, denunciate tre persone per aver realizzato una pista abusivaNello specifico, l’attività investigativa dei militari ha permesso di accertare che un uomo del posto, in qualità di proprietario di un fondo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Monteforte Irpino, la Fontana di Carlo III tra storia e degrado: un patrimonio da salvare; Marzano di Nola rivive il 1799: in scena la storia con l’Avancarica Baianese; Fare il Bel Sito, parte la corsa: Cafarelli punta su cultura e green economy. Contrasto al randagismo, Monteforte Irpino nella rete di Comuni aderenti alla microchippatura gratuita«Gli animali non hanno voce ma noi sì». Parte da questa considerazione dell’assessore alla Tutela degli Animali di Monteforte Irpino, Francesca De Santis, l’iniziativa assunta dal Comune del paese vic ... irpinianews.it Monteforte Irpino guida la rete contro il randagismo: al via microchippatura gratuitaIl Comune di Monteforte Irpino, su iniziativa dell’assessore Francesca De Santis, promuove una collaborazione tra diversi comuni irpini per contrastare il randagismo e migliorare il benessere animale. irpiniaoggi.it Ieri, nella Sala Consiliare di Monteforte Irpino, si è tenuto un importante momento di confronto sul tema della sicurezza stradale e nei luoghi di lavoro. Sotto la moderazione di Franco Festa, i - facebook.com facebook