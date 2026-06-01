Il cantiere a Montefalcone è ripartito dopo 30 anni di inattività. La struttura, un ex convento, era ferma da tempo senza interventi. Nel frattempo, il rapper tedesco ha acquistato l’ex convento. I fondi del Giubileo del 2000 destinati ai lavori non sono mai stati erogati.

? Domande chiave Chi è il rapper tedesco che ha acquistato l'ex convento?. Perché i fondi del Giubileo del 2000 non sono mai arrivati?. Come hanno influito i conflitti tra soci pubblici e privati?. Quale destinazione d'uso avrà finalmente il complesso monumentale?.? In Breve Creazione Matilde Spa nel 1999 tra Provincia e tre Comuni coinvolti. Fondi da 6 miliardi di lire ricevuti nell'agosto del 2000. Lavori affidati alla Cooperativa Muratori di Reggiolo nell'aprile 2000. Accordo con il ministero firmato dalla ministra Giovanna Melandri. Il cantiere di Montefalcone riparte dopo decenni di stallo e tensioni tra soci pubblici e privati. I lavori per il recupero dell’ex convento di Montefalcone a San Polo d’Enza riprendono ufficialmente dopo una serie di blocchi che si trascinano da quasi trent’anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montefalcone: riparte il cantiere dopo 30 anni di stallo

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